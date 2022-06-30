Can Ataklı: Görev Bahçeli’ye düşüyor

Erdoğan yıllardır idamdan söz ediyor. Özellikle cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından bu yana kim bilir kaç kere “Bu Meclis’in işi, getirsinler önüme hemen imzalayayım” diyor. Ama ne garip değil mi, Erdoğan’ın ağzından çıkan her cümleyi anında emir kabul edip yerine getiren AKP milletvekilleri nedense idam konusunda kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Ve yine nedense Erdoğan her söylediğini yapan milletvekillerine dönüp de “Yahu benim lafını ayaklar altına aldınız” demiyor.

İşin aslını yazayım size. Çünkü bu iktidar idam cezasını getiremez.

Bizzat Erdoğan’ın imzaladığı Avrupa Birliği anayasasına aykırı çünkü bu. Türkiye idam cezasını getirdiği an Avrupa Birliği ile tüm ilişkileri kesilecektir. Durum böyle olunca sadece işin şovunu yapıyorlar, milletin gazını alıyorlar. O halde görev, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye düşüyor.

“Önümüze gelse destekleriz” demek yerine, versin Meclis’e idamı kaldıran bir anayasa değişikliği teklifini.

Görelim bakalım samimiler mi değiller mi?

Can Ataklı’nın yazısı