Can Ataklı: Fotoğrafı görünce şaşkınlık geçirdim

“Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” Erdoğan’ın Karadeniz gazı törenine katılan Devlet Bahçeli, Önder Aksakal ve Mustafa Destici’nin kırmızı montlar giymiş halde çekilmiş fotoğraflarını görünce hemen bu şiir geldi aklıma.

Nazım Hikmet yaşasa ve bu fotoğrafı görse muhtemelen “Abidin belki mutluluğun resmini henüz çizemedin ama işte sana mutsuzluğun resmi” derdi.

Fotoğrafı görünce gerçekten şaşkınlık geçirdim. O ne mutsuzluktur öyle. O ne somurtmadır. O ne “Ne işim var benim burada?” havasıdır. Oysa payanda oldukları reisleri gaz çıkarıyor, üstelik bu gazı da bedava verecek.

Ama üç payanda partinin genel başkanları somurtmuş oturuyorlar. Ne bir sevinç ne bir coşku yok. Mustafa Destici giderayak çağrıldığı bu törende adeta istemeden jübilesini yapan adam gibi. Devlet Bahçeli, “Bu işe girdim ama pişmanım, her zamanki gibi yine bir son dakika numarası yapayım” bari düşüncesine dalmış sanki.

Önder Aksakal ise “Üç milletvekilliği uğruna Deniz Gezmiş’i bile meze yapmaya kalktım, ben Meclis’e gireceğim ama acaba sokakta yürüyebilecek miyim?” stresini üzerinden atamamış görünüyor. Bu fotoğrafı altına yazılacak o kadar çok şey var ki. Artık herkes fotoğrafa baktıktan sonra kendi yorumunu yapsın.

Can Ataklı’nın yazısı