Gazze’de büyük dramın başladığı 7 Ekim’den bu yana dünya ayakta.

İsrail’in orantısız güç kullanarak Gazze’yi bombalaması, çocuk, yaşlı, kadın dinlemeden ölümlere yol açması tüm dünyada tepkiye neden oluyor.

Ancak iş yaptırıma gelince nedense tüm dünya sus pus durumda.

Türkiye’de de durum farklı değil.

Sadece laf üretiliyor.

Halkın hassas noktasından yola çıkarak “şehit edebiyatı” yapıyor iktidar.

Yaptırım konusu hiç dile getirilmediği gibi bir de üstüne İsrail’e “yardım” olarak nitelenecek ticaret tüm hızıyla sürüyor.

Günlerdir bu köşede, Flashhaber ekranlarında ve YouTube konuşmalarımda bu durumu dile getiriyorum.

Ama Filistin halkına desteği yollara Coca Cola dökmekten öteye götüremeyenler ya bu ticaretin devam ettiğine inanmıyorlar ya da “Ama ticaret başka, devlet ne yapsın” saçmalığı ile savunmaya kalkıyorlar.

Bir de “Yalan söylüyorsun, kanıt göstersene” diyen kafasızlar var.

Oysa yazılan anlatılan her şey “açık istihbarat” dediğimiz okuması yazması olan herkesin ulaşabileceği bilgilerden oluşuyor.

Bu konuda en titiz çalışmayı gazeteci Metin Cihan yapıyor.

Can Ataklı’nın yazısı