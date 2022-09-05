Can Ataklı: Ev sahipleri dikkat

Büyük bir beceriksizlikle krize sokulan ekonominin halka “kazık” olarak yansıyan unsurlarından biri de ev kiraları. Fırsat bu fırsat diyen ev sahipleri kiraları astronomik düzeye taşıdılar.

Elbette çok yüksek kiraları ödeme gücü olanlar da var ama sabit gelirliler için durum çok vahim.

Ancaaaak, fırsattan yararlanmaya çalışan ev sahiplerini uyarmak istiyorum, çünkü kazdıkları kuyuya kendileri de düşebilir. Şimdi başkaca bir yorum yapmadan tanık olduğum bir olayı anlatayım.

Herkes kendine ders çıkarır mı bilemem artık;

Kahvede oturuyorum. Yan masada iki kişi sohbet ediyor. Yazıma ara verip kendimce biraz dinleniyorum. İster istemez yan masadaki konuşmaları duyuyorum. Adam dedi ki “Nihayet kiralık bir daire buldum.” Diğeri sordu “Kira ne kadar?”

Adam cevap verdi; “8 bin lira.” Arkadaşı hayret dolu bir ifadeyle “Yapma yahu nasıl ödeyeceksin, çok değil mi?” Diğeri pişkin pişkin gülerek; “Tabii çok pahalı, ben bilmiyor muyum? Ama kontratı imzalayayım, sonrası kolay” dedi. Diğeri şaşkın tabii. “Eee, ne yapacaksın ki?” diye sorunca cevap anında geldi;

“Ödemeyeceğim, ev sahibi düşünsün, evden tahliye kararı iki yıldan önce çıkmıyor nasıl olsa.”

KISSADAN HİSSE: Ev sahipleri dikkat. Evinizin kirasını fahiş hale getirirseniz bu tür uyanıkların elinde oyuncak olur iki yılınızı mahkeme kapılarında geçirirsiniz. Normal bir kira almayın fazla isterken iki yıl bir kuruş bile kazanamazsınız.

Can Ataklı’nın yazısı