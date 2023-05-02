Can Ataklı: Erdoğan’ın masasındaki bilinmeyen anketler

Anketlere çok itibar etmediğimi ama bakmadan da edemediğimi biliyorsunuz. Bana öyle geliyor ki, şu ana kadar yapılan bütün anketler yanılacak. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu başa baş gösterenler yanılacak.

Çünkü sokakta durum anketlerin söylediğinden çok farklı.

Bunu sanıyorum Erdoğan da çok iyi biliyor. Sarayın emriyle iş yapan bilindik bir iki anket şirketi Erdoğan’ı “kıl payı” ile olsa da ilk turda kazanmış göstermeye çalışıyor.

Ama şunu çok iyi biliyorum ki, Erdoğan kimsenin bilmediği ve asla açıklanmayan kamuoyu araştırmaları yaptırıyor. İşte bu anketlerde gerçek görünüyor. Erdoğan kazanamayacağını biliyor.

Farkında olmadan bunu dile de getiriyor. Bakın önceki gün yaptığı konuşmada “Farklı tablolardan” söz ederek ne dedi; “Bir de şu var, yapılan anketler. Fakat bu dönem anketlerini çok karmaşık bir tabloda yapıyoruz. Deprem felaketi aslında anket tekniğini ortadan kaldırdı. Buna rağmen anketörler bir şeyler yapıyorlar. Bunlara da baktığımız zaman yine hamdolsun kamuoyu ölçmek için değil, kamuoyu oluşturmak için şu anda yapılıyor. Fakat lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde. Saha şu anda, diğerlerinde böyle bir saha yok. Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor.”

Önceki seçimleri hatırlayın. Erdoğan hiç bu kadar çekingen konuşur muydu?

Can Ataklı’nın yazısı