Can Ataklı: Erdoğan’ın hakaretlerle dolu üslubu

Yıllar sonra “Erdoğan dönemi siyasi ortamından aklınızda kalan ne var?” diye sorsalar kuşkusuz şu cevabı veririm;

“Kibir, güç sarhoşluğu, kabalık, toplumu ayrıştırma ve hakaret.”

Erdoğan’ın çok kaba ve hakaretlerle dolu üslubu AKP’nin bütün birimlerine aynen yansıyor. Kendilerinden olmayan kim varsa ağızlarından çıkan ilk söz “Sen kimsin, sana mı soracağız, sen karışma” gibi zarif! kelimeler oluyor. Hiçbir eleştiri kabul etmedikleri gibi beğenmedikleri bir şey söyleyenlere karşı hemen aşağılama yöntemi kullanıyorlar.

“Yalanlarıyla tanınan gazeteci, sözde hukukçu, doktor müsveddesi” hemen aklıma gelen aşağılama tanımları. Bunun son örneklerinden birini RTÜK Başkanı. Sinema sanatçısı Emre Kınay bir iddia attı ortaya.

“Dizi filmlerde Ramazan ayı boyunca yeme içme yasağı var” dedi. Kınay yasağın RTÜK tarafından konduğunu ileri sürdü. Kınay dizi sektöründe de var olan bir sanatçı.

Kendi başına gelmemiş olsa bile bu piyasadan öğrendiği bir konuyu yazmış sosyal medya hesabında. Velev ki haber doğru değil. Şimdi gelin RTÜK Başkanı’nın açıklamasına bakalım;

“Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.”

Görüyorsunuz değil mi, hakaret etmeden duramıyorlar.

Emre Kınay’ın başarısız olduğunu nereden çıkarıyor RTÜK Başkanı?

Kınay neden bu yolla reklamını yapmak istesin?

Can Ataklı’nın yazısı