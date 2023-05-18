Can Ataklı: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’yla aynı programa çıktığı an yerle bir olur

Erdoğan neden rakipleriyle veya gerçekten soru soran gazetecilerle bir programa çıkmıyor?

Bunun iki nedeni var:

BİRİNCİSİ: Kendisini herkesin üstünde görüyor, özellikle liderlerle bir araya gelmeyi yediremiyor.

İKİNCİSİ: Erdoğan monoloğa alıştı, önceden bilmediği sorulara cevap veremeyeceğini biliyor. Liderlerle ise tartışmaya girdiği an kazanamayacağını düşünüyor.

Şimdi önümüzde ilk kez yaşayacağımız bir ikinci tur seçimi var.

Gönül ister ki Erdoğan tek rakibi Kılıçdaroğlu ile bir programa çıksın.

İki lider aynı sorulara cevap versinler, eğer fırsatını bulurlarsa birbirlerine soru sorsunlar.

Mümkün mü?

Değil.

Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile aynı programa çıktığı an yerle bir olur.

Can Ataklı’nın yazısı