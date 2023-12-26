Can Ataklı: Erdoğan İstanbul’un rantını alabilmek için operasyonu başlattı bile

Erdoğan hala İstanbul’a aday bulabilmiş değil.

Aday bulur tabii, yığınla isim var “kazanacak aday” bulamadığı için endişeli.

Erdoğan İstanbul’u bir daha kaybetmeyi göze alamıyor.

Bu nedenle özellikle ortadaki seçmeni etkileyecek, parlak, oy toplama kabiliyeti yüksek birini arıyor.

Tabii bu gözle bakınca adı geçen adayların hiçbirinin aday olması bana pek mümkün gelmiyor.

Erdoğan İstanbul’u kaybedebilir, ki zaten araştırmalarda henüz İmamoğlu hiç geriye düşmedi.

İYİ Parti ve DEM Parti desteği olmasa bile İmamoğlu’nun kazanma potansiyeli çok yüksek.

Elbette Erdoğan da bunu biliyor ve endişesi de bu yüzden.

İstanbul’u kazanmak sadece psikolojik üstünlük sağlamayacak AKP’ye, İstanbul aynı zamanda rantın en yüksek olduğu kent.

İstanbul üzerinden milyarlarca dolar dönüyor.

Erdoğan da bu olanağı kaçırmak istemiyor.

Seçimi kazanması belki zor ama Erdoğan İstanbul’un rantını alabilmek için operasyonu başlattı bile. Kamuoyunda “Tapu mu delinecek?” korkusu yaratan yeni kentsel dönüşüm planı İstanbul’da yürürlüğe giriyor.

Can Ataklı’nın yazısı