Can Ataklı: Erdoğan, fiyatların normal olduğunu ama fırsatçıların fahiş fiyata mal sattığını sanıyor

Saray medyasını takip etmek bazen eğlenceli oluyor. Çünkü bizzat Erdoğan’ın “Gereğini yapacaksınız” dediği yazarlar her gün saraydan bilgiler aktarıyorlar. Bunlardan biri Erdoğan’ın bazı partililerle toplantı yaptığını ve seçim hazırlıkları için talimatlar verdiğini yazmış. Her ne kadar Erdoğan’ın bu toplantıları monolog olarak geçse de, bazı milletvekilleri kısa görüşler açıklamışlar.

Tabii herkesin derdi pahalılık.

Erdoğan ve ekonomideki adamları her ne kadar “ekonominin ne kadar iyi olduğunu, enflasyonun düşeceğini, herkesin kısa bir zaman sonra rahata kavuşacağını” söylese de AKP’li milletvekilleri halkın arasına pek giremiyorlar. Çünkü “Her şey çok iyi” sözlerine rağmen nereye gitseler halk “Bu pahalılık belimizi kırdı, yeter artık” diye yakınıyor.

Milletvekillerinden biri bu durumu dile getirmiş. Erdoğan da “Fahiş fiyatlarla mücadele ediyoruz, bakanlarıma gereken talimatları verdim” demiş. İyi de sorun fahiş fiyatlar değil, çünkü fiyatı gerçekten fahiş olan bir ürün yok, her şey çok pahalı.

Eğer fahiş fiyattan laf açılacaksa “her şeyden” söz etmek gerek. Erdoğan sanıyorum piyasalar ile ilgili fazla bilgiye sahip değil. Fiyatların normal olduğunu ama bazı fırsatçıların fahiş fiyata mal sattığını sanıyor. Sahi Erdoğan genel konuşacağına çıkıp “hangi malların fiyatının fahiş olduğunu” açıklasa ya. Biz de öğrenmiş oluruz.

Can Ataklı’nın yazısı