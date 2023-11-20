Can Ataklı: Erdoğan 2028’de de seçilmek istiyor

Erdoğan, Almanya gezisi dönüşü uçakta yaptığı açıklamada “cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1’den vazgeçilmesinden yana olduğunu” söylemiş.

Erdoğan, “Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla ‘En fazla oyu alan aday seçilir’ denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır” demiş.

Erdoğan’ın bu açıklamasının iki sonucu olur.

Can Ataklı’nın yazısı