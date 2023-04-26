Can Ataklı: Devlet Bey siz neyin Kurtuluş Savaşı’nı veriyorsunuz böyle?

Bahçeli son günlerde aşırı zamların ve hayat pahalılığının simgesi haline gelen “soğan, patates, domates” konusunu hangi mantıkla Kurtuluş Savaşı’na bağlıyor anlamak mümkün değil.

Elbette bir millet emperyalizme karşı topyekun bir savaş verirken kimsenin aklına soğan patates gelmez.

Hayat pahalılığı da gelmez.

Enflasyon da gelmez.

Köprü, yol, tünel de gelmez.

Yerliymiş milliymiş otomobil de gelmez.

Çünkü millet ülkesini kurtarmak için savaşıyordur.

Peki Bahçeli, Kurtuluş Savaşı’na gönderme yaparken ne kastetmek istiyor acaba?

Şu anda kendisi ve desteklediği adayı bir Kurtuluş Savaşı mı veriyor?

Can Ataklı’nın yazısı