Ankara’da Erdoğan’ın aday gösterdiği Turgut Altıok CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş’ın mal varlığını açıklaması sonrası ister istemez dikkati üzerine çekti.

Mevcut başkan mal varlığını açıklayınca pek çok kimse “Peki AKP’li aday mal varlığını açıklamayacak mı?” sorusunu sordu.

Altınok önceleri çok pişkindi.

“Ben mal varlığımı istediğim zaman açıklarım” dedi.

Sonra da ekledi “Mülk Allah’ındır.”

Ama bu sözleri alay konusu yapılınca birkaç gün dayanabildi ancak sonunda “İşte mal varlığım” dediği şeyleri açıkladı.

Aman yarabbi, meğer yüce Allah Turgut Altınok’a ne kadar çok mal emanet etmiş, şaştık da kaldık.

Sayısız arsa var mal varlığında.

Yine sayısız tarla saymış Turgut Altınok “Allah’ın emanet olarak bıraktığı” mallar arasında.

Ama bakıyorsunuz malların karşılığında “bunların nasıl elde edildiğine” işte orada işler karışıyor.

Çünkü Turgut Altınok’un “İşte mal varlığım” dediği arsa ve tarlaların hepsi ya babasından ya annesinden miras kalmış.

Demek yüce Allah bu malları daha önce de Turgut Altınok’un anasına babasına emanet etmiş.

Onlar emaneti kimden devralmış bunu henüz bilmiyoruz, belki Turgut Altınok lütfedip “canı istediğinde” açıklar.

Mal varlığının tamamı miras yoluyla gelmiş.

Can Ataklı’nın yazısı