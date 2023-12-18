Can Ataklı: Darbeyi eniştesinden haber alan bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkede Merkez Bankası başkanı da fiyatları kapıcıdan öğrenir

Gaye Erkan’ın dikkat çeken ikinci açıklaması ise fiyatlar üzerine olmuş.

Başkan “Kapıcımız Sadık Abi’ye soruyorum hep fiyatları, ben ‘İndi’ diyorum o ‘İnmedi’ diyor” demiş.

Eee darbeyi eniştesinden haber alan bir cumhurbaşkanının yönettiği ülkede Merkez Bankası Başkanı da fiyatları kapıcıdan öğrenir.

Peki, Gaye Erkan kiraların yüksekliğinden ve fiyatlardan yakınırken haklı mı?

Ya da şöyle sorayım: “Gaye Hanım bu fiyatların neden yükseldiğini hiç irdeledi mi? Bu fiyatlar durup dururken mi yükselmiş, kiralar eskiden düşük müymüş de şimdi yükselmiş?”

Diyeceksiniz ki “Hem Maliye Nakanı Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı mücadele ediyor. Geçmişteki hataları temizlemeye çalışıyorlar.”

Bu bir yere kadar doğru.

Ama hem Şimşek’in hem Erkan’ın aldıkları yeni önlemler halkın yararına değil, tam tersine ekonomi iş dünyası için düzeltilmeye çalışılıyor, işçinin, memurun; emeklinin bundan bir çıkarı yok.

Her şey bu kesimin üzerinden alınıp ekonomi düzeltilmek isteniyor.

Sanıyorum Gaye Hanım durumun gayet farkında ve bu gerçeği örtbas etmek için “şirin gözükmeye” çalışıyor, sanki halkın sorunlarına eğileceklermiş gibi yapıyor.

Can Ataklı’nın yazısı