Can Ataklı: Cümle kendi içinde bozuk ama maksadı çok belli

Seçim çalışmalarına “darbe” tehlikesi bulaştı.

Saray ve çevresi belli ki çok panikte, darbe çığırtkanlığını başlattılar yine.

Hatırlayın Ergenekon davaları süresince beynimizi kemirmişlerdi “darbe olacak” diye.

Sonra ne gariptir ki darbeciler yine bu çığırtkanlığı yapanlar arasından çıktı.

Ancak bu kez iş daha vahim.

AKP o kadar panikte ki seçim yoluyla iktidardan düşürülmesini de “darbe” olarak kabul ediyor.

Fitili Süleyman Soylu ateşledi.

“15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini yan yana getirerek oluşturulabilecek bir darbe girişimidir” dedi.

Cümle kendi içinde bozuk ama maksadı çok belli.

Sonra sarayın başdanışmanlarından eski Türkiye Komünist Partisi üyesi Mehmet Uçum konuştu.

“2023 seçimlerindeki bir iktidar değişikliği Türkiye’nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bunu başarabilmeleri ise ayrı konudur” diye konuştu.

Darbe ile ilgili en vurucu cümleyi ise bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan söyledi;

“Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmeyecek.”

Can Ataklı’nın yazısı