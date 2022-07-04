Can Ataklı: Cumhurbaşkanlığı helikopteri AKP’li yöneticiler için dolmuş görevi yapıyor

Erdoğan gidemeyince Bursalılar, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile yetinmek zorunda kaldı. Ancak Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa’ya götüren helikopter, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yaptı. Rahatsızlanan pilot ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığında bir süre bekletilen Yıldırım, daha sonra gelen başka bir helikopterle Bursa’ya gitti.

Fotoğraflara baktım, Binali Yıldırım’ı götüren helikopter Cumhurbaşkanlığı helikopterlerinden biriymiş.

Demek ki cumhurbaşkanlığı helikopteri AKP’li yöneticiler için dolmuş görevi yapıyor. Merak ediyorum acaba Yıldırım’ı, Bursa’ya götürmek için getirilen ikinci helikopter de Cumhurbaşkanlığına mı ait, yoksa asker “Ayıp olur adama, yolda kalmasın” diyerek askeri bir helikopter mi tahsis etti?

Can Ataklı’nın yazısı