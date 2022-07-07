Can Ataklı: CHP oylarında ciddi bir kıpırdanma yok

AKP’nin 30’un altına düşmesine rağmen iktidarın en önemli alternatifi CHP’nin ise oylarında ciddi bir kıpırdanma yok. CHP’nin oyları aylardır yapılan kamuoyu araştırmalarında 24-27 bandı arasında gidip geliyor.

Ana muhalefet partisi iktidar partisindeki ciddi eriyişe rağmen oyları kendinde toplayacak bir cazibe alanı kurmuş değil.

Bunda en büyük etken sanıyorum CHP’nin bir türlü güven verici, samimi ve inandırıcı politika izlememesi.

CHP kurmayları özellikle genel başkanın gerçekten çok etkili çıkışlarının ve söylemlerinin arkasına sığınarak çok ciddi ve güçlü muhalefet yaptıklarını söyleyebilirler.

Ama öyle inansalar bile bunun seçmen ruhunda bir rüzgâr estirmediği açıkça görülüyor.

O halde CHP’nin yapması gereken bu durumu inkar etmek veya kendilerine yönelik her eleştiriyi düşmanlık, kıskançlık, haset, AKP adına yapılmış olarak algılamak değil bunların sesine kulak vererek yeni politikalar oluşturmaktır.

Can Ataklı’nın yazısı