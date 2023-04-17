Can Ataklı: Büyük bir pişkinlikle oturuyor

Kızılay Başkanı, hiçbir utanma uygusu içinde olmadan makamında oturuyor. AKP içinden eleştiriler var da öyle sanıyorum ki onu oraya oturtan irade henüz “kalk” demediği için o da hiçbir şey olmamış gibi büyük bir pişkinlikle oturuyor oturduğu yerde. Geçen hafta sarayın en güçlü adamı İbrahim Kalın çıktı Candaş Tolga Işık’ın programına. Candaş Tolga Işık ‘’Kızılay Başkanı’nın o koltukta oturuyor olması sizin içinize siniyor mu?” diye sordu.

İbrahim Kalın da ‘’Çadır satma bir hataydı, çadır satılmaz. Hele ki öyle öyle bir dönemde. Ama pireye kızıp yorgan yakmayalım” cevabını verdi. Ne güzel değil mi?

Sarayın en birinci adamı bile afet anında Kızılay’ın çadır satmasının doğru olmadığını söylüyor ama “bizden” mantığı ile sineye çekmeye çalışıyor. Muhtemelen AKP Genel Başkanı bu konuda henüz konuşmadığı için onlar da seslerini ancak bu kadar çıkarabiliyorlar.

Can Ataklı’nın yazısı