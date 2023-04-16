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Yaramazlara biraz batar!

Can Ataklı: Bu tabloyu artık Türkiye’nin yarıdan fazlası görüyor

Karikatür bir Avrupa dergisinde yayınlanmış. Tabelada “Buradasınız” yazıyor.

Orada iseniz o hızla uçurumdan aşağı düşmemeniz mümkün değil elbette. Sanıyorum bu tabloyu artık Türkiye’nin yarıdan fazlası görüyor. Görmeyenlere ise söylenecek söz yok galiba.


Muhalefet içinde “Armudun sapı, üzümün çöpü” türü tartışmalar var. Ama işte bir karikatür akla ziyan düşünceleri bir anda silip atabiliyor. Demokrasi ve hukuk sistemi olmadığı halde sanki demokratik bir seçim yapılıyormuş zannedip birbirini yiyenlere söylenecek en güzel şey “Karanlıkta renklerin ne önemi var?” sorusudur.

Can Ataklı’nın yazısı

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