Can Ataklı: Bir devlet kendi vatandaşları arasında bu kadar ayrım yapar mı?

Bir devlet kurumu, yine bir devlet bankasıyla özel anlaşma imzalıyor ve kişi başı ve 1 kerede ödenmek kaydıyla herkese 22 bin 500 lira kazanç sağlıyor. Peki diğer kurumlarda, şirketlerde çalışanların ve emeklilerin ne günahı var. Örneğin ben SSK emeklisiyim.

Emekli maaşım 20 yıldır Ziraat Bankası’na yatırılıyor. Geçen ay bir arkadaşımın “Sen emekli maaşı promosyonundan yararlandın mı?” uyarısı üzerine ben de başvurdum.

Semtimdeki İş Bankası ile konuştum ve emekli promosyonu olarak ödedikleri paranın 7 bin 500 liraya çıkarıldığını söylediler. Bunun üzerine ben de maaşımı bu bankaya aktarmaya karar verdim.

Şimdi 25 bin, 30 bin hatta 40 bin liralık promosyonu görünce canım sıkılıyor.

O zaman ister istemez zihnimde şu görüş beliriyor. Bu iktidar seçime giderken maaş promosyonu adı altında ve genellikle kamu bankalarını kullanarak milyonlarca kişiye ek bir para kazandırıyor.

Böyle düzen olur mu? Bir devlet kendi vatandaşları arasında bu kadar ayırım ve haksızlık yapar mı? Yapıyor işte.

Can Ataklı’nın yazısı