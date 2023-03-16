Can Ataklı: Bağışların 44 milyar lirası yatırılmamış

Deprem yaraları sarmak için bir şova dönüştürülen yardım toplama gecesinin ertesinden itibaren ısrarla sordum. Dedim ki “Telefonlarla yapılan yardımlar gerçekten verilen hesaplara yatırıldı mı?” Defalarca sordum. Sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, lütfedip bir açıklama yaptı. Ama ne açıklama? Hem içi itiraflarla dolu hem de kimseyi tatmin etmeyen hatta kafa karıştıran bilgiler verdi.

Gelin Fuat Oktay’ın sözlerini birlikte okuyalım ve siz karar verin; “Türkiye Tek Yürek Kampanyası’nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştır. Toplanılan yardımın her bir kuruşu deprem bölgesinin inşa ve ihyasına harcanmaktadır. Taahhüt edilip henüz AFAD hesaplarına aktarılmayan kısmın da önümüzdeki günlerde söz verenler tarafından iletileceğine inanıyorum. Buradan da bir kez daha hatırlatmış olalım.”

Rezaleti görüyor musunuz O gecenin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Taahhüt edilen bağışların 44 milyar lirası yatırılmamış. Devlet kurumlarından verildiği söylenen paralar anında AFAD hesabına geçmiştir. Bu durumda televizyon yayınına katılıp da “Benden şu kadar milyon lira” diyenlerin çoğu aslında bu paraları henüz vermemişler.

Fuat Oktay ise açıkça “merhamet sömürüsü” yapan bu kişileri koruyor. İsimlerini açıklamıyor.

Can Ataklı’nın yazısı