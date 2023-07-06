Can Ataklı: Arap ülkelerinden gelen paralarla aslında yatırım yapılmıyor

Erdoğan NATO toplantısından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a gidecek. Verilen bilgilere göre bu üç ülkeden 25 milyar dolarlık bir kaynak sağlanacakmış. Yandaş medyaya göre bu üç ülkeden ‘uzun vadeli yatırım finansmanı’ bulunacakmış. Ama şunu çok iyi biliyoruz, Arap ülkelerinden gelen paralarla aslında yatırım yapılmıyor.

Ya borç veriyorlar ya da şirket/mülk satın alıyorlar. İstihdama, Türkiye’nin ihracatına pek yararları yok. Galiba ‘uzun vadeliden’ kasıt ‘uzun vadeli kredi’ anlamına geliyor. Tabii bir gerçeği de yazmalıyım, Batı ülkeleri artık Türkiye’ye borç vermiyor, verse de çok yüksek faiz istiyor. Peki Batı riskli gördüğü Türkiye’ye para vermezken, Araplar neye güveniyor da bol bol para gönderiyorlar acaba? Bunu “Müslüman dayanışması” olarak görmek mümkün mü?

Can Ataklı’nın yazısı