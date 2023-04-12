Can Ataklı: Anketlerde Erdoğan şişirilmeye başlandı

Bazı anket şirketlerinin araştırma yaptıkları siyasi partilerin hoşuna gidecek sonuçlar verdiği bilinen bir gerçek. Bu nedenle yapılacak bir araştırma eğer gerçek sonucu değil de istenilen sonucu veriyorsa bunun hiçbir anlamı yok. İşin bir başka yönü de şu: Anketler rakiplerin moralini bozmak için de kullanılabiliyor. Erdoğan elbette bunlara izin veriyor. Kendisi gerçeği bildiği için yayılan sahte anketler eğer karşı tarafın moralini bozuyorsa hiç sesini çıkarmıyor.

Bu saptamaları yaptıktan sonra gelelim günümüze. Bir ay kadar önce yapılan bazı araştırmalarda Kılıçdaroğlu’nun yüzde 57’ye kadar çıktığı görülüyordu. Sonra bu anketler bıçak gibi kesildi.

Ardından bir şeyler oldu ve anket şirketleri “AKP sanıldığı kadar çözülmedi, eski oy oranını aşağı yukarı koruyor” başlıklarını görmeye başladık. Daha önce yüzde 15/17’lerde gösterilen İYİ Parti’nin hızlı bir düşüş trendine girdiği ve hatta barajı bile aşamayacağı söylenmeye başladı. Memleket Partisi bir anda “hatırı sayılır” oranlarda gösterilir oldu. Adı büyük bazı anket şirketlerinin sahipleri “Araştırma henüz tamamlanmadı ama durum kafa kafaya görülüyor” türü açıklamalar yaptılar.

Ama en önemlisi bir ay içinde “Kılıçdaroğlu yüzde 50’yi geçiyor” diyen anket şirketleri şimdi Kılıçdaroğlu’nu yine önde ama yüzde 50’nin altında gösteriyor.

Can Ataklı’nın yazısı