Can Ataklı: AKP’liler Ahmet Hakan’ın gafını anlayamıyor

Hatırlıyorsunuz değil mi, AKP Genel Başkanı’nın bir canlı televizyon programında Ahmet Hakan’ı işaret edip “Bakın Ahmet Bey gereğini nasıl yapıyor” dediğini.

Hakkını teslim edelim, Hürriyet’in Genel Yayın Müdürü; üstüne düşeni, daha doğrusu kendinden istenileni gayet iyi yapıyor.

Güya tarafsızlık adı altında “Oraya da vurdum, buraya da” kandırmacası ile müthiş bir AKP propagandası yapıyor.

Ancak, her şey çakma akılla olunca bazen kaş yapayım derken göz de çıkarıyor. Örneğin dün Erdoğan’ın “siyasi dehasını” anlatmak için bakanların neden milletvekili adaylığına atandığını anlatmış.

Önce biraz şaşırmış Ahmet Hakan, “Bu bakanlar başarısız mı oldu da milletvekili yapılıyor?” diye sormuş kendi kendine. Ama biraz düşününce Erdoğan’ın ne kadar isabetli bir karar aldığına kanaat getirmiş. Meğer AKP içinde toplumu AKP’nin arkasından sürükleyecek kimse yokmuş. Bakın ne demiş Ahmet Hakan: “AK Parti saflarında siyaset üretecek, siyasi mesajlar verecek isimler sorunu vardı. Soylu’nun aday olması, işte bu boşluğu dolduruyor. Dikkat çeken siyasi mesajları, Soylu veriyor. Seçim meydanlarında siyaset üretiyor, seçim meydanlarında partisine siyasi söylem kazandırıyor.”

Daha önceki satırlarda diğer aday yapılan bakanları övüyor ama Soylu’ya daha bir önem vermiş. Soylu olmasa AKP’de kimsenin siyaset üretemeyeceğini düşünüyor Hürriyet’in başındaki kişi. Sonucu da şöyle bağlamış;

“Sonucun sonucu: Eğer bakanlar, milletvekili adayı yapılmamış olsaydı sahada hatırı sayılır bir eksiklik olacaktı. Demek ki varmış Erdoğan’ın bir bildiği.”

Ahmet Bey gereğini iyi yapıyor yapmasına da neyse ki hiçbir işe yaramayan milletvekilleri ve AKP’ye oy verenler, övmeye çalışılırken yapılan bu gafı anlayamıyor ve alkışlıyor.

Can Ataklı’nın yazısı