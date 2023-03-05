Can Ataklı: AKP’li yönetici bundan kendine bir ders çıkarmış mıdır?

Depremin en korkunç olduğu günlere AKP’li bir kadın lüks aracı, şık kıyafeti ile bir depremzede çocuğa “Popkek” verirken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Altına da “Devlet nerede diye soranlara cevap olsun, o devlet gecenin yarısında bir çocuğa yardım ediyor” gibisinden bir şeyler yazmıştı.

Lüks araçlı, lüks kıyafetli AKP’li kadının karşısındaki küçücük çocuğun sırtında delik bir kazak ve çıplak ayaklı olması sosyal medyada sert tepkilere neden olmuştu.

İşte bu CAPS bu tepkinin sonucu yayınlandı.

Bilmem o AKP’li yönetici bundan kendine bir ders çıkarmış mıdır?

Can Ataklı’nın yazısı