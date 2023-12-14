Can Ataklı: AKP’de ‘kazanacak aday’ telaşı

Erdoğan “Bay Kemal” diyerek başladığı söylemlerinde “Adayınızı niye açıklamıyorsunuz, erkeksen çık aday olduğu ilan et, neyi bekliyorsun?” diye konuşuyordu.

Hele Akşener’in ortaya çıkıp da “kazanacak aday” lafını ortaya atması AKP’nin çok işine yaramıştı.

“Hepsi kazanamayacağını biliyor, bu nedenle aday açıklamasını geciktiriyor, bunlardan ne köy olur ne kasaba” diye alaya alıyorlardı.

Ama işte o “etme bulma dünyası” sözü var ya, döndü dolaştı şimdi AKP’yi vurdu.

Erdoğan ve yanındaki desteği Bahçeli, aylardır “Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bütün büyük şehirleri alacağız, bu kentlerimizi teröristlerden, beceriksizlerden temizleyeceğiz” diye nutuklar atıyorlar.

Hele İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Biz hür ve müstakil biçimde kendi adaylarımızla seçime her yerde gireceğiz” açıklamasına da çok sevinmişlerdi.

Ancak kendi yaptıkları araştırmalarda bile İYİ Parti ve HEDEP desteği olmasa bile İstanbul ve Ankara’yı CHP adaylarının kazanacağı ortaya çıkıyor.

Şimdi bir telaş ve panik başladı.

Lafa gelince “Kesin kazanıyoruz” diyorlar ama bunu kiminle başaracaklarını bilemiyorlar.

Bu nedenle 6 ay önce alay ettikleri “kazanacak aday” arayışına başladılar.

Can Ataklı’nın yazısı