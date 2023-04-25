Can Ataklı: AKP seçim sloganını çok yanlış seçmiş

Diğer illeri bilmiyorum ama İstanbul’un her yanı “Doğru zaman, doğru adam” yazan ve üzerinde devasa Erdoğan fotoğrafı olan afişlerle donatıldı. Doğru zaman doğru adam ne demek anlamadım.

Bu slogan muhalefetteki bir partinin seçim yarışını andırıyor. 21 yıldan sonra doğru zaman doğru adam demek anlamsız aslında. AKP bu seçim sloganını bana göre çok yanlış seçmiş.

En azından “Her zaman doğru adam” dense daha doğru olurdu.

Erol Olçok’un 15 Temmuz’daki tuhaf ölümünden sonra AKP propaganda ekipleri aynı başarıyı sağlayamıyorlar. Bu nedenle iş yine Erdoğan’a kalıyor.

“Deprem nedeniyle bu seçimde miting yapmayacağım” demesine rağmen, kötü gidişe karşı sanıyorum çevresinin de baskısıyla mitingler yeniden başladı. Çünkü AKP’lileri Erdoğan’dan başka harekete geçirebilen yok. Panik halinde her tarafı tıpkı 2002 ve 2007 seçimlerindeki gibi Erdoğan posterleriyle doldurma hevesi bazen işte bu fotoğraftaki gibi komik görüntülere de yol açıyor.

Can Ataklı’nın yazısı