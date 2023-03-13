Can Ataklı: Akar’ı içim burularak izliyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı içim burularak izliyorum son iki haftadır.

Çünkü emekli paşa, şimdinin AKP’li bakanı Akar, adeta kıvranarak askerin depremin ilk 72 saatinde neden göreve çıkmadığını “çıkmış gibi” yaparak anlatmaya çalışıyor.

Akar, hâlâ deprem sabahının ilk saatlerini dakikalar vererek anlatıyor, yuvarlak sözlerle askerin görevinin başında olduğuna halkı ikna etmeye çalışıyor.

Tabii ki saray medyasının çığırtkan yayınları ile halkın uyutulmaya razı bazı kesimlerini etkiliyor ama büyük bir çoğunluk için artık inandırıcı olmuyor.

Can Ataklı’nın yazısı