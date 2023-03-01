Can Ataklı: AFAD’ın kaç parası var?

Bugün itibarıyla halktan toplanan bağışlar ne kadar? Depremin ilk gününden itibaren AFAD toplanan tüm bağışlardan ne kadarını, nereye, nasıl harcadı? Sonuçta toplanan para milletin merhametidir.

Yüzbinlerce kişi çok kısıtlı gelirlerine rağmen karınca kararınca da olsa depremzedelere yardım edebilmek için AFAD’a koştu. O halde yardım yapan ya da yapmamış olan her vatandaşın bu paranın hesabını bilmesi gerek. Oysa AFAD’ın resmi kaynaklarına bakıldığında böyle bir bilgi yok.

Neden? Oysa AFAD’ın da benzeri yardımları AFAD üzerinden yapan Kızılay’ın da şeffaf olması gerekir.

AFAD’ın internet sitesinde harcama tabloları var elbette ama bunların hepsi bir şirket yönetiminde olan “devlet bütçeli” kurum kayıtları. Bu sitede halktan toplanan bağışların toplamını ve harcama kalemlerini göremiyorsunuz.

En önemlisi para hangi hesapta duruyor, harcama emirlerini kim veriyor? Bunları bulmanız mümkün değil. İşin tuhaf tarafı bu konuyu kimse dile getirmekte de istemiyor. Medya gerçek görevini yapmadığı için bir gecede toplanan paraların sihrine kaptırıyor hepsi kendini ve sıra hesabı görmek istemeye gelince de sus-pus oluyorlar.

Demokrasi şeffaf rejimdir. AFAD elinde bağış olarak biriken tüm parayı ve bunu nasıl harcadığını kamuoyunun anlayabileceği biçimde açıklamak zorundadır.

Can Ataklı’nın yazısı