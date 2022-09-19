Can Ataklı: 24 milyar doların kaynağı merak bile edilmiyor

Ekonomik bir kriz yaşanıyor ama bu şimdilik büyük yıkımlara neden olmuyor. Çünkü krize rağmen ortada dolaşan bir para var. Bu para günü kurtarıyor şimdilik.

Sadece bu paranın kaynağı belli değil. Merkez Bankası bile “Kaynağı belirsiz 24 milyar dolar girişinden” söz ediyor. Bir kişiye 1 milyon dolar gelse hemen yakasına yapışan MASAK kimseye “Bu kadar para nasıl geliyor?” diye soramıyor.

24 milyar doların kaynağı merak bile edilmiyor.

Bizim saray medyası merak etmiyor ama yabancı medya merak ettiği için olarak saray danışmanları Erdoğan’ın bu konuda minik bir açıklama yapmasını uygun bulmuş. Güya bir gazeteci “Türkiye’ye giren 24 milyar dolardan söz ediliyor, ne diyorsunuz?” diye sormuş.

Erdoğan “Çalışıyoruz, çalıştığınız zaman para da geliyor. Ülkemize duyulan güvenle dışarıdan da geliyor” diye cevaplamış.

Can Ataklı’nın yazısı