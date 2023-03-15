Can Ataklı: 115 milyar lira hangi hesapta?

Türkiye’yi sarsan büyük depremden sonra bütün millet el ele, gönül gönüle deprem yaralarını sarmak için seferber oldu. Daha depremin ilk saatlerinde, devlet organları bile talimat almadıkları için harekete geçemezken Türkiye’nin her yanından binlerce kişi deprem bölgesine koştu.

Kimi koltuğunun altına sıkıştırdığı iki somun ekmeği, kimi birkaç su şişesi, kimi kazma küreğini alıp koştu deprem bölgesine. Henüz devletin gücü bölgede kendini gösteremeden maddi değeri milyonlarca lirayı aşan yardımlar yola çıkmıştı bile. Milletin bu hasletini çok iyi bilen iktidar her benzer olayda olduğu gibi yine “IBAN numarası” vererek yardım kampanyası başlattı.

Bütün televizyonlar adeta zorunlu olarak bağış gecesini ortak yayınladı. Kimi anları vıcıklıkla geçen kampanya gecesi sonunda 115 milyar lira toplandığı açıklandı. Gerçi bu 115 milyar liranın 85 milyar lirasından fazlası kamu kurumlarından geldi. Açıkçası, devlet zaten bu tür afetlerde kullanmak üzere kullanacağı fonları alıp bir başka hesaba aktardı o gece.

Peki ya o geceden sonra ne oldu? Bu köşede sordum, kendi YouTube kanalımda sordum, Flashhaber’de sordum, “Bu para nerede?” diye. Cevap yok tabii.

On milyonlarca lira yardım yaptıklarını söyleyen ünlü iş insanlarının bu paraları yatırıp yatırmadıklarını sordum. Ona da cevap veren yok.

Büyük yardım yaptıklarını söyleyen iş insanlarından biri bile çıkıp yatırdığı paranın dekontunu göstermedi. Hepsini geçelim, asıl soru şu: O gece toplanan para nerede? 115 milyar lira hangi hesapta duruyor. Kaç tane imza yetkilisi var? Şu ana kadar buradan ne kadar para harcandı?

Can Ataklı’nın yazısı