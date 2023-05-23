Camide silahlanma çağrısı yapan imam açığa alındı

İstanbul’da cemaati silahlanmaya çağıran imam Murat Gündoğdu açığa alındı.
Cebeci Camii imamı Murat Gündoğdu cuma hutbesi konuşmasında 28 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatarak, cemaate silahlanma çağrısı yapmıştı.
AA’nın haberine göre görüntülere ilişkin soruşturma başlatan Diyanet İşleri Başkanlığı, bu kapsamda Gündoğdu’nun açığa alınmasını kararlaştırdı.
İmam Gündoğdu’nun soruşturmada verdiği ifadede “Biz provakatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor” demişti.