Minareden Erdoğan mitingine çağrı: Gitmek isteyenlere araç da ayarlanmış

Yozgat’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingi için caminin minaresinden çağrı yapıldı.

Dün Yozgat’ta yapılması planlanan mitinge rahatsızlığı nedeniyle Erdoğan katılamamış, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu miting için Yozgat Boğazlıyan’da bir köy camisinin minaresinden cumhurbaşkanı mitingine katılım çağrısı yapıldığını yazdı.

Minareden yapılan çağrı şöyle: “Saat 3’te sayın cumhurbaşkanımız Yozgat’a hızlı tren açılışına ve mitinge gelecektir. Bu nedenle bütün halkımız davetlidir. Açılışa gitmek isteyen vatandaşlar için Boğazlıyan’da Cumhuriyet Meydanı’ndan saat 12’de araçlar hareket edecektir. Bütün komşulara ilanen duyurulur. Ayrıca kendi özel aracıyla gitmek isteyen komşular varsa bunlara da yardımcı oluruz”