Çam Dağı’nda ters lale zamanı

Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı’nın etekleri ters lalelerle bezendi.

Fotoğraflar: AA

Halk arasında ‘ağlayan gelin, boynu bükük’ olarak bilinen ters laleler bölgeyi renklendirdi.

Her yıl nisan ayının ortalarında açan ve yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyen laleler, bölgeden geçenler için görsel bir şölen oluşturuyor, fotoğraf tutkunları içinse birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Kum zambağı ve kardelen gibi çok sayıda bitkinin yetiştiği bölge zengin florasıyla dikkati çekiyor.



Doğasever Ebru Yetim, çocukluğundan beri fotoğrafa ilgisinin bulunduğunu belirterek, “Burası endemik bitki türlerini bulabileceğiniz çok güzel bir yer. Ters lalelerin fotoğraflarını çekmek için geldim. Daha önce de kardelenleri fotoğraflamıştım. Doğası, her şeyi çok güzel olan bir bölgede yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.