Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çam Dağı’nda ters lale zamanı


Sakarya’nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı’nın etekleri ters lalelerle bezendi.

Fotoğraflar: AA

Halk arasında ‘ağlayan gelin, boynu bükük’ olarak bilinen ters laleler bölgeyi renklendirdi.


Her yıl nisan ayının ortalarında açan ve yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyen laleler, bölgeden geçenler için görsel bir şölen oluşturuyor, fotoğraf tutkunları içinse birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Kum zambağı ve kardelen gibi çok sayıda bitkinin yetiştiği bölge zengin florasıyla dikkati çekiyor.


Doğasever Ebru Yetim, çocukluğundan beri fotoğrafa ilgisinin bulunduğunu belirterek, “Burası endemik bitki türlerini bulabileceğiniz çok güzel bir yer. Ters lalelerin fotoğraflarını çekmek için geldim. Daha önce de kardelenleri fotoğraflamıştım. Doğası, her şeyi çok güzel olan bir bölgede yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

Özal ve ‘dört eğilim’in iktidarı!

Turgut Özal’ın ‘dört eğilim’inin temel hedefi politika yapılıyormuş gibi davranılan ve sınırları önceden çizilmiş bir kum havuzu siyasetiydi. Bugün o kum havuzunda siyaset illüzyonu üretenlerin Özal’a hürmeti şaşırtıcı değil. Özal, 24 Ocak/12 Eylül süreci ve ‘dört eğilim’ doktrini olmasaydı, bugün hiçbiri var olmayacaktı.

İBB’nin AKP döneminden kalan imar planlarına Danıştay’dan bozma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şimdiki yönetiminden önceki AKP’li idarecilerinin tarihi yarımadayı yapılaşmaya açacak imar planlarını Danıştay bozdu. ‘İhya’ adı altındaki imar planlarına göre, kayıp eser niteliğindeki tarihi eserler yeterli arşiv taraması yapılmadan İBB’nin tarihi yarımadada uygun gördüğü yerlere yapılacaktı.

CHP’den Soylu’ya: Ses yok görüntü var

CHP’li vekiller, partilerinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ses ver” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Ses yok görüntü var” diyerek  suçlara karıştığı iddia edilen kişilerle çektirdiği fotoğrafları hatırlattı.