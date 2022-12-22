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Yaramazlara biraz batar!

Çalıştığı sitedeki çocuklara cinsel istismarda bulunan havuz görevlisi tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, çalıştığı sitedeki beş çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle havuz görevlisi tutuklandı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

AA’nın haberine göre Mersin Erdemli Başsavcılığı, ilçedeki bir sitede çalışan havuz görevlisi A.G’nin, beş erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.


Söz konusu çocukların ifadelerine başvurulması ve aileleriyle görüşülmesinin ardından şüpheli A.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G, nöbetçi hakimlikçe ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasından tutuklandı.

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