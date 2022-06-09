Çalışanlarına ‘mastürbasyon molası’ veren patrondan yeni ‘kıyak’

Bağımsız yetişkin filmi yapımcısı ve yönetmeni Erika Lust çalışanlarına verdiği mastürbasyon molası hakkından sonra yeni uygulamasıyla gündeme geldi.

Fotoğraf: Instagram

İspanyol yetişkin filmleri yapım şirketinin patronu geçen yıl çalışanlarına günde yarım saat mastürbasyon molası vermişti. Hatta şirketin Barcelona ofisinde bu işe ayrılan bir mastürbasyon istasyonu bile var.

Lust uygulamayı hem mastürbasyonu normalleştirmek hem de çalışanlarına değer verdiğini göstermek amacıyla hayata geçirdiğini anlattı. Üstelik Lust’a göre kendini iyi hisseden çalışanlar daha verimli çalışıyor.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan yönetmen ve yapımcı mastürbasyon molası politikasıyla geçen başarılı bir yılın ardından şimdi de çalışanlarına bir ek avantaj daha sunuyor: Seks oyuncağı.

Paylaşımın altına “Keşke senin çalışanın olsaydım” diyen çok sayıda yorum geldi.

Lust yetişkin filmlerinin yanı sıra cinsellik konusunda eğitimler de veriyor. TEDx’te çocukların porno konusunda bilinçlendirilmesi üzerine konuşma yaptı