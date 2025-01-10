Çalıntı araçla 300 kilometre giden üç çocuk, üçüncü aracı çalarken yakalandı

Bursa’dan çalıntı araçla 300 kilometre kat eden 12 ila 14 yaşındaki üç çocuk Manisa’da kaza yaptı. Kazanın ardından başka bir aracı da kaçıran çocuklar üçüncü otomobili çalmaya çalışırken yakalandı.

Fotoğraflar: AA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde kazaya karışıp terk edilen 07 YBS 98 plakalı otomobilin Bursa’nın Orhangazi ilçesinden çalındığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında otomobili 12, 13, 14 yaşlarındaki üç çocuğun çaldığı ortaya çıktı.

Üç çocuğun Merkezefendi Devlet Hastanesi Otoparkı’ndan da başka bir otomobili çaldığını tespit eden ekipler takibe başladı.

Çocuklar, Saruhanlı ilçesinde üçüncü aracı çalmaya çalışırken yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.