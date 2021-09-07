‘Çakma’ Ethereum’un reklamını yapan Kim Kardashian’a eleştiri: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabı aracılığıyla ‘spekülatif bir kripto paranın reklamını yaptığı gerekçesiyle’ Britanya’da finansal hizmetleri düzenleyen kurumun başkanı tarafından eleştirildi.

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Kısa adı FCA olan Britanya Mali Yürütme Otoritesi’nin başkanı Charles Randell, Cambridge kentinde düzenlenen ‘mali suçlar’ konulu uluslararası sempozyumdaki kürsüden Kardashian’a tepki gösterdi. Randell, Kardashian’ın, Ethereum Max’in tanıtımını yaparak ‘250 milyon takipçisini kripto paralarla ilgili spekülasyon yapmaya teşvik ettiğini’ söyledi.

Toplumu etkilemeye çalışan kişileri, insanların çabuk zengin olma isteğini perçinlemekle ve bu durumu kullanmakla suçlayan Randell, söz konusu kripto paranın bir ay önce ‘bilinmeyen kişiler tarafından geliştirilen spekülatif bir kripto para olduğunu’ belirtti. Ethereum Max’in kripto para Ethereum’la da karışmaması gerektiğini vurguladı.

Randell şöyle konuştu: “Bu kripto paranın (Ethereum Max) bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyemem ama sosyal medyada insanları etkileyen, onları yönlendiren kişilere dolandırıcıların düzenli olarak reklamlarını yapmaları için para ödediğini biliyoruz. Günün sonunda sosyal medyada etkin olan bu kişilerin tanıttığı kripto paraların bazılarının hiç var olmadığına bile şahit olduk.”

Britanya’da, 2,3 milyon kişinin kripto parası olduğunu belirten FCA başkanı kamuoyunu, ‘spekülatif kripto paralarla’ ilgili defalarca uyardıklarının altını çizerek, “Onları satın aldığınızda tüm paranızı kaybedebilirsiniz” ifadelerini kullandı.