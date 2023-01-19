Çakıcı’nın azlettiği avukat iddiaları doğruladı, cinayetle ilişkilendirdiği için özür diledi

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın azlettiği avukat Can Sevinç, Çakıcı’yı ‘Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Sinan Ateş’ cinayetleriyle ilişkilendirmesi dikkat çekince özür diledi.

Sevinç, Çakıcı’nın iddialarının da doğru olduğunu yazdı.

Can sevinç(solda), Alaattin Çakıcı. (YouTube-AA)

Alaattin Çakıcı, ‘danışmanı‘ Ferhat Aydoğan üzerinden, 11 Ocak’ta vekalet verdiği avukatı Can Sevinç’i azletmişti. Azil nedeni olarak avukat Can Sevinç’in ‘kumar oynaması’ ve bazı işadamlarından para alması gösterilmişti.

Sevinç ise şunlar söylemişti: “Basın danışmanı adı altında yapılan açıklamalar özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşanın yanında Şafak Mahmutyazıcığlu, Sinan Ateş ve diğer rahmetli insanların başına gelen gibi bir sonun hazırlayıcısıdır, altyapısıdır. Hayranıyım, seveniyim ve yanlış yaptığı için bu eylemi gerçekleştim ifadelerine hazır olun mesajıdır.”

Özür diledi

Sevinç dün akşam saatlerinde yayımladığı bir başka açıklamadaysa geri adım attı. “Atmış olduğum tweet’te Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Sinan Ateş’le ilgili benzetmeler sadece tehditlerin sonu ölümle bitebilir imasıydı.”

Çakıcı’nın kendisine geçmişten bu yana yardımlarda bulunduğunu kaydeden avukat, Çakıcı’nın kendisi hakkında söylediklerinin doğru olduğunu belirtti. Ateş ve Mahmutyazıcıoğlu’na ilişkin attığı tweet’ler nedeniyle de özür dileyen Sevinç, yine de önceki tweet’lerini silmedi.

Çakıcı’nın kendisi hakkındaki iddilarını da doğrulayan avukat, “İşadamları konusu da kendisinin arkadaşlarıdır doğrudur ben Alaattin Çakıcı dışında kimseden özür dileyecek değilim kendisinden dilerim” dedi.