Alaattin Çakıcı, altı günlük avukatını azletti

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 11 Ocak’ta vekalet verdiği avukatı Can Sevinç’i azletti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Gelişmeyi Çakıcı’nın ‘danışmanı’ Ferat Aydoğan duyurdu. Aydoğan’ın duyurduğu Çakıcı’ya ait yazıda azil nedeni olarak avukat Can Sevinç’in ‘kumar oynadığı’ ve bazı işadamlarından para alması gösterildi.

Çakıcı, daha önce 2017’de de avukatlığını yapan Sevinç’e 11 Ocak’ta yeniden vekalet verdiğini ama bundan vazgeçtiğini söyledi.

Çakıcı, organize suç örgütü hükümlüsüyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aracı olmasıyla çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilmişti. MHP’ye yakın suç örgütü liderinin son dönemdeki muhalefeti tehdit açıklamalarına yargı sessiz kaldı.