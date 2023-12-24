Çağrı Mert Bakırcı: Maymunlar ve sosyal hafıza

“Vefa, İstanbul’da sadece bir semt ismidir.” diye bir klişe vardır; ancak görünen o ki insan-harici kuyruksuz maymunlarda vefa, bundan çok daha fazlası! Çünkü bu maymunlar, 25 yıldan uzun süredir görmedikleri grup arkadaşlarını bile fotoğraflardan şıp diye tanıyabiliyor ve onların fotoğraflarına coşkuyla tepki veriyor.

İnsanlar haricinde, bilimsel olarak belgelenmiş en uzun süreli hafızanın zaten şempanzeler ve bonobolar gibi insanın en yakın kuzenleri olan maymunlarda olduğunu biliyorduk; ancak bu hafta yayınlanan yeni bir çalışmaya göre şempanze hafızası, sadece deney düzeneklerinde test ettiğimiz türden lokasyon hafızası ve kısa dönem hafıza gibi şeylerin ötesine geçiyor ve uzun dönem sosyal hafızaya da uzanıyor!

Çağrı Mert Bakırcı’nın yazısı