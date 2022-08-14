Çağla Büyükakçay Polonya’da şampiyon oldu

Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Polonya’da düzenlenen Lotos Radom Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun aktardığına göre 25 bin dolar para ödüllü özel turnuvada, milli tenisçi Büyükakçay, son bir ayda mücadele ettiği 15 maçın 12’sini kazanarak güçlü bir şampiyonluk elde etti.

AA’nın haberine göre Radom kentindeki toprak kortlarda düzenlenen Lotos Radom Kupası’nda Büyükakçay ilk turda Japon rakibini ve ikinci turda bir başka milli sporcu İlay Yörük’ü yendi. Çeyrek finalde Çek rakibine üstünlük kuran Büyükakçay, yarı finalde de Sloven sporcuyu geçerek adını finale çıktı.

Büyükakçay, finalde Belaruslu 23 yaşındaki tenisçi Vera Lapko karşısında 4-1 öndeyken, rakibinin 26’ncı dakikada maçtan çekilmesi sonucu toplamda kariyerinin 12’nci, W25 düzeyinde ise 7’nci tekler zaferini elde etti.