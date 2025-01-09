Çad’da Başkanlık Sarayı’na silahlı saldırı: 19 ölü, dokuz yaralı

Çad’ın başkenti Encemine’deki Başkanlık Sarayı’na dün akşam silahlı saldırı düzenlendi. 19 kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons (Arşiv)

Yerel basındaki haberlere göre Başkanlık Sarayı çevresindeki Djambel Bahr Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başkanlık muhafızlarıyla binaya saldıran silahlı kişiler arasında çatışma çıktı.

Saldırganlardan 18’i ölü, dokuzu yaralı ele geçirildi.

Yaklaşık bir saat süren ve yerel saatle 21.30 itibarıyla güvenlik güçlerinin kontrol ettiği silahlı saldırıda ayrıca bir hükümet görevlisi öldü.

Çad hükümeti, durumun tamamen kontrol altında olduğunu ve ciddi bir tehlikenin söz konusu olmadığını duyurdu. Fakat saldırganların kimliğine ilişkin henüz resmi bilgi paylaşılmadı.

Fotoğraf: AA

Bazı kaynaklar saldıranın Boko Haram terör örgütü olabileceğini öne sürerken yetkililer bu iddialara ilişkin net bir değerlendirme yapmadı.

Çad hükümeti, saldırıyı ‘darbe teşebbüsü’ olarak nitelendirirken Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno’nun saldırı sırasında sarayda olup olmadığı açıklanmadı.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan videolarda, ölen saldırganların sivil kıyafetli olduğu görüldü.