Büyükçekmece’deki ‘rüşvet operasyonu’nda 144 villa için yıkım talebi

Büyükçekmece Başsavcılığı, ilçe belediyesindeki rüşvet soruşturmasında mali değeri yaklaşık 8 milyar 640 milyon lira olarak hesaplanan 144 villanın yıkılmasını talep etti.

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Başsavcılığın CHP’li belediye hakkınd ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada 22 şüphelinin gözaltına alınmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul Valiliği’ne talepte bulunan başsavcılık, soruşturmaya konu, teslimat tarihi nisan 2024 olarak gösterilen 144 villanın, olası İstanbul depremi de göz önüne alındığında halkın can güvenliğini riske soktuğunu belirtti.

Şüpheli taraflardan birinin Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olduğuna dikkat çeken başsavcılık, söz konusu yapıların yıkım işlemlerinin başlatılmasını istedi.

Soruşturmada, Eskice’deki ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız 144 villanın mali usulsüzlük değerleri yaklaşık 8 milyar 640 milyon lira olarak hesaplandı.