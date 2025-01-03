Büyükçekmece’de kaynağı belirsiz koku nedeniyle iki okul boşaltıldı 

Büyükçekmece’de hissedilen koku nedeniyle iki okul tedbiren boşaltıldı, bir devlet hastanesi de benzer bir ihbar neticesinde incelendi.

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Mimar Sinan Ortaokulu’yla Emlak Konut Mimar Sinan Lisesi’nde doğalgaz kokusuna benzer bir koku yayıldı.

Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu arada, aynı ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nden de gelince buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ölçümlerinde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

Hastaneye ziyarete gelen bir hasta yakını, çevrede doğalgaz kokusuna benzeyen bir koku olduğunu belirterek sokaklardan güçlükle geçildiğini söyledi.

Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaları devam ediyor.