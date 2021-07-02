Büyük Menderes’te toplu balık ölümleri: ‘Nehir günümüzde artık zehir getiriyor’

Aydın’ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Nehirdeki tahliye kanalında çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu görenler durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yayın ve sazan balıklarının da aralarında bulunduğu toplu balık ölümlerinin olduğunu gördü.

Sürücü, “Buradaki tüm ekosistem zarar görüyor. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının buna bir çözüm üretmesi gerekiyor. Yoksa burada hiçbir canlı kalmayacak” dedi.

EKODOSD’nin konuyla ilgili açıklamasında şunlar kaydedildi: “Büyük Menderes Nehri günümüzde artık zehir getiriyor. 584 kilometre boyunca etrafında şekillenen endüstriyel işletmeler ve OSB’ler’in arıtmasız atıkları, tarımda giderek artan zirai ilaçlamalar, evsel atıklar, biyolojik atıkların son durağı milli parkın içinde bulunan, Aydın Söke’ye bağlı Kafa bölgesidir. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası, nadir türlerin yaşadığı çok önemli bir doğa alanıdır. Bu alanda Büyük Menderes Nehri ve Tahliye kanalı birleşerek Ege Denizi’ne dökülmektedir. 2018 yılında görülen toplu balık ölümlerinin iki kat fazlası bugün yaşandı. Ana yoldan devam eden Tahliye Kanalında altı kilometrelik su güzergahının balık ölümleriyle dolu olduğu görüldü. Tonlarca ağırlığındaki balık ölülerinin su yüzeyinden denize döküldüğü ve yer yer balık ölülerinden oluşan adacıklar meydana geldiği tespit edildi.

Yaşayan Nehirler Yaşayan Ege projesi kapsamında, farklı alanlarda uzmanlaşmış WWF-Türkiye, Yaşama Dair Vakıf, Ege Derneği ve EKODOSD derneğinin ortaklaşa hazırladığı Büyük Menderes Nehri Havza Atlası, Büyük Menderes Nehri’nin iyileştirilmesine örnek teşkil edecek bir çalışmadır. Balık ölümleri bir sonuçtur. Sorunlar ve çözümleri bellidir. Yukarı havzalardan başlayan sorunların kahrını ve yükünü, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir doğa alanı olan Büyük Menderes Deltası çekmektedir. Büyük Menderes Nehri için bir an önce iyileştirme çalışmaları yapılmazsa, ekolojik yapı tamamen çökecektir. İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları bir araya gelerek sorunları yaratan kuruluşları denetleyip, gerekli yaptırımları uygulamalı ve bir an önce Büyük Menderes Nehri’nin iyileştirilmesi için harekete geçmelidir.”

AA’nın aktardığına göre Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı; sudan ve balıklardan numune alındı.