Bütçe Komisyonu: Merkez Bankası yetkilisi bilgi vermedi, muhalefet partileri salonu terk etti

CHP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kur korumalı mevduat (KKM) sistemine ilişkin Merkez Bankası (MB) yetkilisinden bilgi istedi. Yetkili, talebi reddedince CHP, İYİ Parti ve HDP’li komisyon üyeleri, salonu terk etti.

Fotoğraf: ANKA

AKP’nin hazırladığı ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor. Komisyon görüşmelerine, MB Strateji Genel Müdürü İrfan Yanar da katıldı.

ANKA’nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu, yetkiliden KKM hakkında bilgi istedi. CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri, verilen bilgileri yetersiz bularak eleştirdi. Bunun üzerine komisyonda söz alan Kuşoğlu, şöyle tepki gösterdi:

“Çok önemli bir kanundan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir uzatım söz konusu olacak. Vergi muafiyeti var. Bunun hem bütçeye hem de devlete bir maliyeti var. Ayrıca gelir dağılımı açısından baktığımızda zaman 2 milyon 297 bin hesap var. Bunun anlamı birkaç yüz bin kişi olduğudur. Birkaç yüz bin kişiye bu kadar meblağ veriliyor. Bütçeden veriliyor. Merkez Bankası para basarak bu tarafa aktarma yapıyor. Gelir dağılımı açısından çok önemli bir konu.

Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı. Konu millet iradesiyle ilgili bir konudur. TBMM’nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Şu andan itibaren konu budur. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz. Bu olmaz. Bu sizin de hassasiyetle durmanız gereken, protesto etmeniz gereken… Bu çünkü TBMM’nin itibarıdır. Bürokratik vesayet mi var bu ülkede ya. Ne kadar kötü bilgi veremiyoruz. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor; Merkez Bankası bilgi veremiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir. Milletin, TBMM’nin itibarıdır. Hep beraber bunu savunmak zorundayız. Eğer bu konuda bilgi verilmeyecekse biz komisyonu terk edeceğiz.”

Bilginin verilmemesi üzerine CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri toplantı salonunu tepki göstererek terk etti.