Business class’ı karıncalar istila etti, uçaktaki yolcular tahliye edildi

Hindistan’ın havayolu şirketi Air India’nın Britanya’nın başkenti Londra’ya uçuş yapacak uçağını karıncalar istila etti, uçak tahliye edildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Hindistan Haber Ajansı ANI’nın haberine göre Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Londra’ya gitmek üzere havalanmak üzere olan uçağın business class bölümünde bir karınca sürüsünün olduğunu fark edilince uçaktaki yolcular indirildi. Başka bir uçağa bindirilen yolcular gecikmeli de olsa Londra’nın yolunu tuttu.

Yolcular arasında Butan Kralı Jigme Khesar Namgyel Wangchuk’un beş yaşındaki oğlu Prens Jigme de vardı.

Uçaktakilerin ne tür karınca oldukları belirtilmedi. Ancak ülkede, ısırdığında deride şişkinliğe yol açan ateş karıncaları dahil çok sayıda tür bulunuyor.

Mayıs ayında, Air India’nın Yeni Delhi’den ABD’nin Newark kentine uçuş yapan uçağında yarasa nedeniyle panik yaşanmıştı. Uçak, yarım saatlik uçuşun ardından kalktığı havalimanına dönmüştü.