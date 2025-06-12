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Yaramazlara biraz batar!

Burundi tipi demokrasi: İktidar meclisteki tüm koltukları kazandı

Doğu Afrika ülkesi Burundi seçimlerinde, iktidardaki Ulusal Demokrasi Konseyi-Demokrasi Güçleri Partisi (CNDD-FDD) yasama meclisindeki tüm koltukları kazandı.

Fotoğraf: Burundi Ulusal Meclis

Yerel basında yer alan haberlere göre 5 Haziran’daki parlamento ve yerel meclis seçimlerinde CNDD‑FDD oyların yaklaşık yüzde 95’ini aldı.


Resmi olmayan sonuçlara göre ana muhalefet partisi Ulusal Özgürlük Konseyi (CNL) dahil hiçbir siyasi parti, meclise girme barajı olan yüzde 2’ye ulaşamadı.

Böylelikle CNDD-FDD, parlamentodaki tüm koltukları kazandı.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi’nin birçok bölgesinde halk, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

Ülkede nüfusun yüzde 80’i tarım sektöründe çalışıyor.

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