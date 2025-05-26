Irak'ta 'demokrasi şöleni': Seçime 118 parti girecek

29 milyon seçmenli Irak’ta altı ay sonra yapılacak seçimlerde 118 siyasi parti yarışacak.

Fotoğraf: Arşiv

Irak seçim komiserliği sözcüsü Cumana Gallay, 11 Kasım’da yapılması planlanan parlamento seçimlerle katılacak parti ve ittifakların durumuna ilişkin konuştu.

Resmiyette 343 partinin bulunduğunu belirten Gallay, ‘Seçimlere katılmak istediğini bildiren parti sayısı 118’ dedi.

Cumana Gallay. Fotoğraf: AA

Gallay’in verdiği bilgiler şöyle:

Önceki seçimlerde yer alan ittifak 66’ydı, şuan onaylanan ittifak sayısı beş

Onay süreci devam eden ittifak sayısı 11

Seçimlere katılma isteğini bildiren ittifak sayısı 25

Tek başına katılmak isteyen seçim bloku sayısı da 16

‘Yasaklı Bass Partisi bağlantılılar aday olamaz’

Seçime katılacak parti ve ittifakların belirleyeceği aday listelerini 24 Haziran’a kadar komiserliği teslim edeceğini belirten Gallay şunları söyledi:

“Adaylar, şeffaflık kurumu, adli kurumlar ve yasaklı Baas Partisi üyeliğini sorgulayan kurumlara sorularak denetimden geçirilecek.

Adayların en az lisans diplomasına sahip olması lazım fakat siyasi partilerin adaylarından yüzde 20’sinin lise mezun olması için istisna tanındı.

Her parti vereceği aday listesindeki aday sayısının o partinin seçime katılacağı bölgeye ait sandalye sayısının yarısı ve yarısından fazla olması gerekiyor.”

Fotoğraf: AA

21 milyon kişi oy kullanacak

46 milyon nüfuslu Irak’ta 29 milyon seçmenin bulunuyor. Bu seneki seçimlerde seçim kartlarını yenileyenler oy kullanabilek.

Seçimlerin gayriresmi sonuçları sandıklar kapandıktan sonra 24 saat içerisinde açıklanacak.

Saddam sonrası 6’ncı seçim

Irak’ta 11 Kasım’da Saddam Hüseyin rejiminin 2003’te devrilmesinden bu yana 6’ncı parlamento seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Ülkede mevcut eğilim son il meclisi seçimlerinde uygulanan seçim sisteminin benimsenebileceğini gösteriyor. Bu sistem, her il için tek bir seçim bölgesi öngörüyor ve nispi temsil esasına dayalı (Sainte-Laguë) yöntemiyle 1,7 seçim katsayısının uygulanmasını içeriyor.

Bu durum büyük blokların lehine olurken, bağımsız adayların şansınıysa azaltıyor.