Bursa’ya özgü dört lezzete coğrafi işaret

Bursa’ya özgü cevizli lokum, cantık, tahinli pide ve süt helvası, coğrafi işaretle koruma altına alındı.

Cantık. Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından kentin geleneksel ürünlerinin tescillenmesi için yürütülen çalışma kapsamında üreticiler ziyaret edilerek ürün standartları, tarihçeleri ve yapılışları hakkında bilgi toplandı.

Fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına alınıp belgelerin toplanmasının ardından ‘Bursa kestane şekeri’, ‘Bursa üzüm şırası’, ‘Bursa döner kebabı’, ‘Bursa cevizli lokum‘, ‘Bursa cantık’, ‘Bursa tahinli pide‘ ve ‘Bursa süt helvası’ için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu.

Şubatta kestane şekeri, eylülde üzüm şırasının tescillenmesinin ardından şimdi de dört lezzet daha tescillendi.

Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli 10 binden fazla ürün bulunduğunu, bunların dünyada 200 milyar dolar, Avrupa’da ise 60 milyar avro civarında pazara sahip olduğunu anlatan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Avrupa’daki ülkeler, 100 yılı aşkın bir süredir bunu yöresel kalkınma sistemi olarak uyguluyor. Türkiye’de de coğrafi işaretler konusundaki farkındalık her geçen gün artıyor. Türkiye’de 500’ün üzerinde coğrafi işaretli ürün bulunuyor” dedi.

Bursa’nın coğrafi yapısı, tarımsal üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle Türkiye’nin en zengin şehirlerinden olduğunu vurgulayan Burkay, oda olarak, kentin sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza edip gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirterek şöyle devam etti: “BTSO olarak, coğrafi işaret tescili aldığımız ürün sayısı altıya yükseldi. Bursa döner kebabı için de sürecin yakın zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret olarak tescillenmesi için başvurusunu da tamamladık.”

